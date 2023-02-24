Лютий, 24 в 19:44

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в річницю повномасштабного вторгнення Росії заявив, що йому байдуже на майбутнє Москви після її поразки в цій війні.

– Багато країн дійсно почали говорити про те, а що буде (з Росією, – Ред.) після поразки. Я вважаю, що інформаційно – це на користь України. Важливо, що такою є віра держав, віра лідерів, а отже – суспільств, тому що вони завжди спираються на атмосферу в суспільстві, у своїй державі, – заявив Зеленський.

За його словами, такі слова є сигналом для України, що більшість держав Європи, щонайменше, вірять у перемогу Української держави та в поразку Москви.

– І головне питання тоді, що буде з Росією. Чесно, мені все одно. Чесно. Я вважаю, що в них є своя держава, і вони мають думати про свою державу. Якби вони думали про свою державу, не було б війни, – резюмував український президент.