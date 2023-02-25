Сможет ли батарея Patriot защитить Харьков от российских ракет — Жданов

Февраль, 25 в 1:00

Одна батарея Patriot, в случае размещения в Харькове, сможет контролировать небо над российским Белгородом и сбивать ракеты С-300 еще над территорией РФ.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире своего видеоблога.

– Кстати, Patriot считается дальнего радиуса действия: 200 километров дальность поражения. По ракетам там, правда, маленькая дальность поражения – 40 километров, – говорит он.

Жданов отметил, что преимущество Patriot в том, что он “видит” пуск ракеты.

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