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Факты / Україна

Сможет ли батарея Patriot защитить Харьков от российских ракет — Жданов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Patriot
Фото: Depositphotos

Одна батарея Patriot, в случае размещения в Харькове, сможет контролировать небо над российским Белгородом и сбивать ракеты С-300 еще над территорией РФ.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире своего видеоблога.

– Кстати, Patriot считается дальнего радиуса действия: 200 километров дальность поражения. По ракетам там, правда, маленькая дальность поражения – 40 километров, – говорит он.

Жданов отметил, что преимущество Patriot в том, что он “видит” пуск ракеты.

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– И тогда он (Patriot, – Ред.) успевает просчитать траекторию и точку встречи. Как писали сами харьковчане, 40-50 секунд летит (российская, — Ред.) ракета. Вот Patriot успевает отреагировать и запустить противоракету для перехвата. Если придут Patriot или придет комплекс Mamba, и он будет поставлен в Харькове, есть вероятность того, что количество долетающих в Харьков ракет может резко снизиться. Главное – дождаться. Пока мы набираемся терпения и ждем, – добавил эксперт.

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