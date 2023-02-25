Сможет ли батарея Patriot защитить Харьков от российских ракет — Жданов
Одна батарея Patriot, в случае размещения в Харькове, сможет контролировать небо над российским Белгородом и сбивать ракеты С-300 еще над территорией РФ.
Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире своего видеоблога.
– Кстати, Patriot считается дальнего радиуса действия: 200 километров дальность поражения. По ракетам там, правда, маленькая дальность поражения – 40 километров, – говорит он.
Жданов отметил, что преимущество Patriot в том, что он “видит” пуск ракеты.
– И тогда он (Patriot, – Ред.) успевает просчитать траекторию и точку встречи. Как писали сами харьковчане, 40-50 секунд летит (российская, — Ред.) ракета. Вот Patriot успевает отреагировать и запустить противоракету для перехвата. Если придут Patriot или придет комплекс Mamba, и он будет поставлен в Харькове, есть вероятность того, что количество долетающих в Харьков ракет может резко снизиться. Главное – дождаться. Пока мы набираемся терпения и ждем, – добавил эксперт.