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Факти / Україна

Чи зможе батарея Patriot захистити Харків від російських ракет – Жданов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Patriot
Фото: Depositphotos

Одна батарея Patriot, у разі її розміщення у Харкові, зможе контролювати небо над російським Бєлгородом і збивати ракети С-300 ще над територією РФ.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі свого відеоблогу.

– До речі, Patriot вважається дальнього радіусу дії: 200 кілометрів дальність ураження. По ракетах там, щоправда, маленька дальність ураження – 40 кілометрів, – говорить він.

Жданов зазначив, що перевага Patriot у тому, що вона “бачить” пуск ракети.

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– І тоді він (Patriot, – Ред.) встигає прорахувати траєкторію і точку зустрічі. Як писали самі харків’яни, 40-50 секунд летить (російська,  – Ред.) ракета. От Patriot встигає зреагувати і запустити протиракету для перехоплення. Якщо прийдуть Patriot або прийде комплекс Mamba, і він буде поставлений у Харкові, є ймовірність того, що кількість ракет, що долітають до Харкова, може різко знизитися. Головне – дочекатися. Поки що ми набираємося терпіння і чекаємо, – додав експерт.

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