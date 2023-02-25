Чи зможе батарея Patriot захистити Харків від російських ракет – Жданов

Лютий, 25 в 1:00

Одна батарея Patriot, у разі її розміщення у Харкові, зможе контролювати небо над російським Бєлгородом і збивати ракети С-300 ще над територією РФ.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі свого відеоблогу.

– До речі, Patriot вважається дальнього радіусу дії: 200 кілометрів дальність ураження. По ракетах там, щоправда, маленька дальність ураження – 40 кілометрів, – говорить він.

Жданов зазначив, що перевага Patriot у тому, що вона “бачить” пуск ракети.

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