Чи зможе батарея Patriot захистити Харків від російських ракет – Жданов
Одна батарея Patriot, у разі її розміщення у Харкові, зможе контролювати небо над російським Бєлгородом і збивати ракети С-300 ще над територією РФ.
Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі свого відеоблогу.
– До речі, Patriot вважається дальнього радіусу дії: 200 кілометрів дальність ураження. По ракетах там, щоправда, маленька дальність ураження – 40 кілометрів, – говорить він.
Жданов зазначив, що перевага Patriot у тому, що вона “бачить” пуск ракети.
– І тоді він (Patriot, – Ред.) встигає прорахувати траєкторію і точку зустрічі. Як писали самі харків’яни, 40-50 секунд летить (російська, – Ред.) ракета. От Patriot встигає зреагувати і запустити протиракету для перехоплення. Якщо прийдуть Patriot або прийде комплекс Mamba, і він буде поставлений у Харкові, є ймовірність того, що кількість ракет, що долітають до Харкова, може різко знизитися. Головне – дочекатися. Поки що ми набираємося терпіння і чекаємо, – додав експерт.