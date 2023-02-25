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Факты / Україна

РФ удвоила количество кораблей в Черном море и вывела ракетоноситель — Гуменюк

Валентина Летяк, редактор ленты
калібр

Россия накануне вечером вдвое увеличила корабельную группировку в Черном море, в частности вывела один ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Вчера вечером добавился ракетоноситель, ситуация остается достаточно стабильной. Сейчас в Черном море девять кораблей, со вчерашнего дня они увеличили корабельную группировку вдвое. Это может свидетельствовать о подготовке дальнейшего ее расширения. По факту — один ракетноситель, снаряженный восемью Калибрами наготове, — объяснила она.

По ее словам, сегодня уже дважды звучала воздушная тревога, в том числе по всей территории Украины и в южных регионах.

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— Пока не зафиксировано активности ракетоносителей, но мы пристально за ними следим. Сейчас говорим об активности беспилотной разведки и авиации, — добавила Гуменюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 367-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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