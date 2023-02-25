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Факти / Україна

РФ подвоїла кількість кораблів у Чорному морі і вивела ракетоносій – Гуменюк

Валентина Летяк, редакторка стрічки
калібр

Росія напередодні ввечері вдвічі збільшила корабельне угруповання у Чорному морі, зокрема вивела один ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Вчора ввечері додався ракетоносій, ситуація залишається досить стабільною. Наразі у Чорному морі 9 кораблів, від учора вони збільшили корабельне угруповання вдвічі. Це може свідчити про підготовку подальшого його розширення. По факту – один ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами напоготові, – пояснила вона.

За її словами, сьогодні вже двічі лунала повітряна тривога, зокрема по всій території України і у південних регіонах.

Зараз дивляться

– Поки що не зафіксовано активності ракетоносіїв, але ми пильно за ними стежимо. Наразі говоримо про активність безпілотної розвідки та авіації, – додала Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 367-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Оперативне командування Південь

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