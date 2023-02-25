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Факты / Україна

В Литве для закупки радаров для Украины собрали €14 млн

Илья Нежигай, редактор ленты
В Литве для закупки радаров для Украины собрали €14 млн

Литва завершила сбор средств для приобретения тактических радаров для Украины, который длился в течение месяца.

С конца января 2023 года в рамках кампании Radarom! все неравнодушные граждане и организации Литвы смогли собрать €14 млн, пишет LRT.

Первоначальной целью кампании был сбор €5 млн на функциональные тактические радары для защиты стратегически важных объектов Украины.

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Впрочем, уже за первый день кампании литовцы собрали более €856 тыс., а до установленной цели дошли 3 февраля.

Один из организаторов кампании, журналист Андриус Тапинас, призвал на своей странице в Facebook продолжить сбор, чтобы увеличить сумму к годовщине российского вторжения.

Благотворительная инициатива была основана Литовским национальным радио и телевидением вместе с другими общественными организациями, которые поддерживают Украину.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните написала, что ее государство является одной из немногих стран со столь успешными массовыми сборами средств для поддержки Украины через низовые инициативы.

— То что мы делаем — это очень важно. Фактически это не просто вклад для помощи кому-то — мы помогаем и самим себе, — отметила она.

Примечательно, что этот же литовский журналист, Андриус Тапинас, в мае прошлого года собрал для ВСУ €5 млн на беспилотники Bayraktar.

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Фото: LRT

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