Лютий, 25 в 20:10

Литва завершила збір коштів для придбання тактичних радарів для України, який тривав протягом місяця.

З кінця січня 2023 року в рамках кампанії Radarom! усі небайдужі громадяни та організації Литви змогли зібрати €14 млн, пише LRT.

Початковою метою кампанії був збір €5 млн на функціональні тактичні радари для захисту стратегічно важливих об’єктів України.

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Втім вже за перший день кампанії литовці зібрали понад €856 тис., а до встановленої мети дійшли 3 лютого.

Один з організаторів кампанії, журналіст Андріус Тапінас, закликав на своїй сторінці у Facebook продовжити збір, щоб збільшити суму до роковин російського вторгнення.

Благодійна ініціатива була започаткована Литовським національним радіо та телебаченням разом з іншими громадськими організаціями, які підтримують Україну.

Прем’єр Литви Інгріда Шимоніте написала, що її держава є однією з небагатьох країн з настільки успішними масовими зборами коштів для підтримки України через низові ініціативи.

– Те що ми робимо – це дуже важливо. Фактично це не просто внесок для допомоги комусь – ми допомагаємо і самим собі, – зазначила вона.

Примітно, що цей самий литовський журналіст, Андріус Тапінас, у травні минулого року зібрав для ЗСУ €5 млн на безпілотники Bayraktar.

Фото: LRT