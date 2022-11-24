Ноябрь, 24 в 18:05

Народ Литвы собрал деньги на три военно-морских дрона, которым дал оригинальные названия.

Об этом говорится в сообщении платформы United 24, которая собирает средства на помощь Украине.

— В знак солидарности литовцы уже собрали средства на три военно-морских дрона. Они присылают сообщения российским кораблям, называя беспилотники своими именами: “Peace Да”, “Peace Дец” и “Peace Дюк”, — говорится в сообщении.

Ранее о конце сбора средств на морские дроны сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter.

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Он пояснил, что в целом литовцы собрали всего $750 тыс., а также выбрали дронам имена с приставкой “peace” (пис), что с английского означает “мир”.

Судя по фото, которое было добавлено в заметке, речь идет о морских дронах украинского производства, которыми были нанесены удары по Черноморскому флоту РФ в конце октября.

In an outstanding display of solidarity, Lithuanians have already raised money for 3 naval drones. They send messages to the????????ships by the naming the drones: ????Peace Dec

????Peace Da

????Peace Duke#FleetOfNavalDrones pic.twitter.com/nRCLgQ3f71 — U24 (@U24_gov_ua) November 24, 2022

Кроме того, на платформе сообщается, что благодаря сбору средств, инициированным общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко было собрано на морской беспилотник с именем “За Енота!”.

Тем временем monobank продолжает сбор средств на беспилотник “Кот и Енот”.

Public activist and volunteer, @sternenko, closed his fundraiser for a naval drone, which means another USV, ‘For the Raccoon!,’ will join our fleet.

Meanwhile, monobank keeps raising funds for ‘The Cat and the Raccoon’ drone. Let’s help them out: https://t.co/5JwlbRjxeo pic.twitter.com/PVGrWGLTJO — U24 (@U24_gov_ua) November 24, 2022

Как сказано на United 24, многоцелевые беспилотные надводные аппараты являются уникальной украинской разработкой. Целью платформы является собрать на флот из 100 таких судов, что позволит охранять воды украинских морей, а также останавливать выход из бухты российских кораблей с ракетами и обеспечивать охрану для торговых судов. Кроме того, морские дроны способны выполнять секретные разведывательные миссии, отмечается на платформе.

Фото: U24