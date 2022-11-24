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Факты / Україна

Peace Да, Peace Дюк и Peace Дец: литовцы собрали деньги на три морских дрона для Украины

Илья Нежигай, редактор ленты
Peace Да, Peace Дюк и Peace Дец: литовцы собрали деньги на три морских дрона для Украины

Народ Литвы собрал деньги на три военно-морских дрона, которым дал оригинальные названия.

Об этом говорится в сообщении платформы United 24, которая собирает средства на помощь Украине.

— В знак солидарности литовцы уже собрали средства на три военно-морских дрона. Они присылают сообщения российским кораблям, называя беспилотники своими именами: “Peace Да”, “Peace Дец” и “Peace Дюк”, — говорится в сообщении.

Ранее о конце сбора средств на морские дроны сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter.

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Он пояснил, что в целом литовцы собрали всего $750 тыс., а также выбрали дронам имена с приставкой “peace” (пис), что с английского означает “мир”.

Судя по фото, которое было добавлено в заметке, речь идет о морских дронах украинского производства, которыми были нанесены удары по Черноморскому флоту РФ в конце октября.

Кроме того, на платформе сообщается, что благодаря сбору средств, инициированным общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко было собрано на морской беспилотник с именем “За Енота!”.

Тем временем monobank продолжает сбор средств на беспилотник “Кот и Енот”.

Как сказано на United 24, многоцелевые беспилотные надводные аппараты являются уникальной украинской разработкой. Целью платформы является собрать на флот из 100 таких судов, что позволит охранять воды украинских морей, а также останавливать выход из бухты российских кораблей с ракетами и обеспечивать охрану для торговых судов. Кроме того, морские дроны способны выполнять секретные разведывательные миссии, отмечается на платформе.

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Фото: U24

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