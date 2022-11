Народ Литвы собрал деньги на три военно-морских дрона, которым дал оригинальные названия.

Об этом говорится в сообщении платформы United 24, которая собирает средства на помощь Украине.

Ранее о конце сбора средств на морские дроны сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в Twitter.

Он пояснил, что в целом литовцы собрали всего $750 тыс., а также выбрали дронам имена с приставкой “peace” (пис), что с английского означает “мир”.

Судя по фото, которое было добавлено в заметке, речь идет о морских дронах украинского производства, которыми были нанесены удары по Черноморскому флоту РФ в конце октября.

In an outstanding display of solidarity, Lithuanians have already raised money for 3 naval drones. They send messages to the????????ships by the naming the drones:

Кроме того, на платформе сообщается, что благодаря сбору средств, инициированным общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко было собрано на морской беспилотник с именем “За Енота!”.

Тем временем monobank продолжает сбор средств на беспилотник “Кот и Енот”.

Public activist and volunteer, @sternenko, closed his fundraiser for a naval drone, which means another USV, ‘For the Raccoon!,’ will join our fleet.

Meanwhile, monobank keeps raising funds for ‘The Cat and the Raccoon’ drone. Let’s help them out: https://t.co/5JwlbRjxeo pic.twitter.com/PVGrWGLTJO

— U24 (@U24_gov_ua) November 24, 2022