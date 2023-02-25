Как обеспечить победу Украины в войне: встреча YES в годовщину полномасштабного вторжения РФ

Февраль, 25 в 18:48

В пятницу, 24 февраля, в день годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, Ялтинская Европейская Стратегия вместе с Фондом Виктора Пинчука провели онлайн-дискуссию на тему: За что мы боремся? Общие цели и различия.

К обсуждению присоединились секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, член комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Роберт Сили, почетный член Атлантического совета Александер Вершбоу, старший научный сотрудник Программы России и Евразии, Фонд Карнеги за международный мир Мари Йованович и другие.

Одна из главных тем обсуждения – как западные партнеры могут помочь обеспечить победу Украине в этой агрессивной войне, развязанной Российской Федерацией.

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Ольга Стефанишина подчеркнула готовность украинцев бороться, несмотря ни на что.

– Мы видим, что весь мир поддерживает Украину, и когда мы просим танки, дальнобойную артиллерию или самолеты, мы никогда не слышим “нет”, мы видим только задержки с поставками. Но все знают, что украинцы будут бороться и без дальнобойной артиллерии и истребителей, – заявила она, добавив, что Киев просит оружие только для того, чтобы спасти как можно больше жизней наших солдат и мирных украинцев.

Роберт Сили выразил мнение, что война РФ против Украины началась еще после Оранжевой революции 2005 года – он считает, что именно тогда российский диктатор Путин сказал, что хочет вернуть Украину.

– Критическим моментом для меня был на самом деле 2014 год, а не 2022, – добавил Сили.

Также он выразил обеспокоенность, что поддержка западных союзников может ослабнуть, если Киев не победит до конца года.

– Если Украина не победит в этом году, некоторые из ее западных сторонников начнут размышлять о варианте Б. Лучшее, что можно сделать – и это морально правильно – дать украинцам средства для завершения дела. Это также наиболее безопасный путь, потому что чем дольше длится война, тем она опаснее. Однако нет никакой гарантии, что украинцы победят, – сказал он.

Со своей стороны Александр Вершбоу предположил, что долгосрочная цель Путина – стереть Украину и украинскую идентичность с карты мира. Поэтому он может согласиться только на деэскалацию, которая позволит ему перегруппироваться и вернуться к первоначальным целям, чтобы не допустить возможность успешной Украины.

– Вероятно, Путин возлагает надежды на войну на истощение. Мне кажется, сейчас он понимает, что не может победить, поэтому играет на истощение. Поэтому вызов для нас заключается в том, чтобы не позволить этому стать доминирующим нарративом. Я думаю, что с достаточной поддержкой Запада Украина все еще может победить, – резюмировал он.

Между тем Алексей Данилов призвал перестать уделять чрезмерное внимание Владимиру Путину и его желаниям. Секретарь СНБО прогнозирует, что в ближайшие годы Россия распадется и этот процесс якобы уже начался.

– Так же, как развал СССР начался в марте 1989 года, развал России начался 24 февраля 2022 года. Учтите, что в ближайшие три, пять или семь лет государства Россия в том виде, в котором она существует сегодня, больше не будет. К этому надо относиться очень серьезно, – заявил Данилов.

Йованович предложила переосмыслить лозунг западных союзников Украины – Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

– Я думаю, что лозунг “мы будем там столько, сколько потребуется, мы будем оказывать поддержку столько, сколько потребуется” стоит немного обновить. Я думаю, что он должен звучать так: “Мы дадим столько, сколько потребуется для скорейшей победы Украины”. Мы должны это четко осознавать, – резюмировала она.

Член Наблюдательного совета YES, Министр иностранных дел Швеции (2006-2014), Премьер-министр Швеции (1991-1994) Карл Бильдт отметил, что дата 24 февраля изменит будущее Европы так же, как и дата 30 ноября 1989 года.

– Как и 30 ноября 1989 года, 24 февраля 2022 года будет играть роль в течение долгого времени. Мир в Европе не воцарится еще достаточно долго. Независимо от того, что происходит с конфликтом, мир на данный момент является очень иллюзорным понятием, – считает Бильдт.

Он привел два условия для восстановления мира в Европе – смена режима в Кремле и интеграция Украины в ЕС и европейские структуры безопасности.

А главный международный корреспондент The Guardian Люк Хардинг обратил внимание на российскую идеологию, стоящую за этой войной – это, по его словам, “российский фашизм”. Он призвал не стесняться употреблять это слово.

Дискуссия под названием “За что мы боремся? Общие цели и различия — это неформальное событие, организованное Фондом Виктора Пинчука и YES в Киеве. Оно прошло 24 февраля в рамках встречи: Один год — Борьба продолжается. Мероприятия проходят в рамках выставки Russian War Crimes.

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Фото: YES

Источник: YES