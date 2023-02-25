Як забезпечити перемогу України в війні: зустріч YES у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Лютий, 25 в 18:48

У п’ятницю, 24 лютого, в день річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, Ялтинська Європейська Стратегія разом із Фондом Віктора Пінчука провели онлайн-дискусію на тему: За що ми боремося? Спільні цілі та відмінності.

До обговорення долучились секретар РНБО Олексій Данілов, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, член комітету з закордонних справ Палати громад Великої Британії Роберт Сілі, почесний член Атлантичної ради Александер Вершбоу, старша наукова співробітниця Програми росії та Євразії, Фонд Карнеґі за міжнародний мир Марі Йованович та інші.

Одна з головних тем обговорення – як західні партнери можуть допомогти забезпечити перемогу Україні у цій агресивній війні, розв’язанії Російською Федерацією.

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Ольга Стефанішина підкреслила готовність українців боротися, попри все.

– Ми бачимо, що весь світ підтримує Україну, і коли ми просимо танки, далекобійну артилерію чи літаки, ми ніколи не чуємо “ні”, ми бачимо лише затримки з постачанням. Але всі знають, що українці будуть боротись і без далекобійної артилерії та винищувачів, – заявила вона, додавши, що Київ просить зброю лише для того, щоб врятувати якомога більше життів наших солдат та мирних українців.

Роберт Сілі висловив думку, що війна РФ проти України почалася ще після Помаранчевої революції 2005 року – він вважає, що саме тоді російський диктатор Путін сказав, що хоче повернути Україну.

– Критичним моментом для мене був насправді 2014 рік, а не 2022, – додав Сілі.

Також він висловив занепокоєння, що підтримка західних союзників може ослабнути, якщо Київ не переможе до кінця року.

– Якщо Україна не переможе цього року, деякі з її західних прихильників почнуть розмірковувати про варіант Б. Найкраще, що можна зробити – і це морально правильно – дати українцям засоби для завершення справи. Це також найбільш безпечний шлях, бо що довше триває війна, то вона небезпечніша. Проте немає жодної гарантії, що українці переможуть, – сказав він.

Зі свого боку Александер Вершбоу припустив, що довгострокова мета Путіна – стерти Україну та українську ідентичність з мапи світу. Тож він може погодитись лише на деескалацію, яка дозволить йому перегрупуватись та повернутись до початкових цілей, щоб не допустити можливість успішної України.

– Ймовірно, Путін покладає надії на війну на виснаження. Мені здається, зараз він розуміє, що не може перемогти, тому грає на виснаження. Тож виклик для нас полягає в тому, щоб не дозволити цьому стати домінуючим наративом. Я думаю, що з достатньою підтримкою Заходу Україна все ще може перемогти, – резюмував він.

Тим часом Олексій Данілов закликав перестати приділяти надмірну увагу Володимиру Путіну та його бажанням. Секретар РНБО прогнозує, що в найближчі роки Росія розпадеться і цей процес нібито вже почався.

– Так само, як розвал СРСР почався в березні 1989 року, розвал Росії почався 24 лютого 2022 року. Зважте, що в найближчі три, п’ять або сім років держави Росія в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, більше не буде. До цього треба ставитися дуже серйозно, – заявив Данілов.

Йованович запропонувала переосмислити гасло західних союзників України – Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

– Я думаю, що гасло “ми будемо там стільки, скільки буде потрібно, ми будемо надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно” варто трохи оновити. Я думаю, що воно має звучати так: “Ми дамо стільки, скільки буде потрібно для якнайшвидшої перемоги України”. Ми повинні це чітко усвідомлювати, – резюмувала вона.

Член Наглядової ради YES, Міністр закордонних справ Швеції (2006-2014), Прем’єр-міністр Швеції (1991-1994) Карл Більдт наголосив, що дата 24 лютого змінить майбутнє Європи так само, як і дата 30 листопада 1989 року.

– Як і 30 листопада 1989 року, 24 лютого 2022 року відіграватиме роль протягом довгого часу. Мир в Європі не запанує ще досить довго. Незалежно від того, що відбувається з конфліктом, мир на даний момент є дуже ілюзорним поняттям, – вважає Більдт.

Він навів дві умови для відновлення миру в Європі – зміна режиму в Кремлі та інтеграція України в ЄС і європейські структури безпеки.

А головний міжнародний кореспондент The Guardian Люк Хардінг звернув увагу на російську ідеологію, що стоїть за цією війною – це, за його словами, “російський фашизм”. Він закликав не соромитись вживати це слово.

Дискусія під назвою За що ми боремося? Спільні цілі та відмінності – це неформальна подія, організована Фондом Віктора Пінчука та YES у Києві. Вона пройшла 24 лютого в рамках зустрічі: Один рік – Боротьба триває. Заходи проходять в межах виставки Russian War Crimes.

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Фото: YES

Джерело: YES