Февраль, 26 в 6:51

Во временно оккупированных Донецкой области и Крыму Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал активность захватчиков.

По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, российские оккупанты наращивают оборону временно захваченного Крыма.

Известно, что россияне там принялись возводить фортификационные сооружения.

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Между тем в Горловке Донецкой области так называемый городской прокурор из-за опасений, что украинские территории будут деоккупированы, сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию Российской Федерации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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