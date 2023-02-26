Бояться деокупації: “прокурор” Горлівки тікає, у Криму нарощують оборону

Лютий, 26 в 6:51

У тимчасово окупованих Донецькій області та Криму Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував неабияку активність загарбників.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, російські окупанти нарощують оборону тимчасово захопленого Криму.

Відомо, що росіяни там заходилися зводити фортифікаційні споруди.

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Для виконання інженерних робіт із Челябінської області прибули 150 російських військовослужбовців строкової служби.

Тим часом у Горлівці Донецької області так званий міський прокурор через побоювання, що українські території будуть деокупованими, склав повноваження та готується до евакуації на територію Російської Федерації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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