Февраль, 26 в 9:02

В первый день полномасштабного вторжения РФ воздушную границу Украины пересекло огромное количество вражеской авиации. Она пыталась поддерживать действия пехоты, перебрасывать десант, бомбить военные объекты и гражданскую инфраструктуру. В то же время в Воздушных силах готовились к такому сценарию, поэтому успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей.

Об этом рассказал командующий Воздушных Сил ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет АрмияInform.

По его словам, украинская тактическая авиация прекрасно себя зарекомендовала еще в 2014 году. Затем, после минских договоренностей, не применялась, но украинские авиаторы не сидели без дела.

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Так, во время летно-методических сборов отрабатывали выход авиации из-под удара, работу с оперативных аэродромов, “крутили” воздушные бои, учились сбивать крылатые ракеты, сбрасывать бомбы, быстро восстанавливать поврежденные в бою самолеты, искать и спасать сбитых летчиков.

— Именно благодаря этим навыкам врагу и не удалось уничтожить нашу авиацию на аэродромах базирования. Зато украинские летчики вышли из-под ударов и сразу начали уничтожать врага в воздухе, — отмечает командующий Воздушных сил.

Олещук рассказал, что в первый день украинские пилоты на Су-27 в воздушных боях уничтожили два современных российских Су-30СМ. Вблизи Гостомеля бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 регулярно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, который пытался удержать стратегический плацдарм.

Командующий Воздушных сил говорит, что подразделения зенитных ракетных войск, которые начиная с 2014-го, постоянно выполняли боевые задачи на Востоке, были готовы ко всему, но даже их шокировал масштаб российского вторжения в украинское воздушное пространство.

— Вызов был принят — начался самый масштабный противовоздушный бой со времен Второй Мировой войны. Бой, который длился больше месяца почти на всей территории Украины, бой за небо Украины. Ежедневно и еженощно наши подразделения ЗРВ уничтожали вражеские самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты. Приходилось постоянно менять позиции, разгораться, сворачиваться, налаживать связь и логистику…, — добавляет генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он добавил, что радиотехнические войска понесли наибольшие потери в первые дни вторжения. Это связано со спецификой их работы, меньшей мобильностью радиолокационных станций и местами их расположения.

— Работающая РЛС — цель № 1 для противорадиолокационных ракет. Это — как человек с фонариком в темноте. Выключаешь — становишься невидимым. Но без них не могут полноценно работать наши ЗРВ и авиация. Это хорошо знает каждый локаторщик, — пояснил командующий.

Несмотря на все, украинские защитники пытались вести разведку воздушного пространства непрерывно. Они получали ранения, погибали, но продолжали предоставлять критически важную информацию о воздушном пространстве.

На сегодня, по данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла 299 самолетов и 288 вертолетов, вражеская авиация старается не заходить в зону действия нашей ПВО и избегает прямого контакта с украинскими истребителями.

Источник: АрміяInform