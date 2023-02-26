Февраль, 26 в 7:48

Вооруженные силы Украины будут готовы к контрнаступлению весной.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

– Цель нашего контрнаступления – освободить все оккупированные территории Украины включительно с Крымом. Мы не остановимся, пока не вернем территории к границам страны 1991 года. Это наше послание России и международному сообществу, – сказал Вадим Скибицкий.

Заместитель начальника ГУР отмечает: Минские соглашения остались в прошлом, Украина не будет повторять эту ошибку.

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– Любые переговоры дают Путину возможность перегруппировать свои войска для новой атаки, – отмечает Вадим Скибицкий.

Одна из стратегических военных целей ВСУ – вбить клин в российский фронт на Юге между Крымом и материковой Россией.

Украинская армия, добавляет Вадим Скибицкий, также может ударить из ракетно-артиллерийских систем по российским аэродромам или складам.

– Не исключено, что мы будем также уничтожать склады оружия или военной техники на территории России, например вокруг Белгорода, откуда враг атакует Украину, – отметил заместитель начальника ГУР.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Berliner Morgenpost