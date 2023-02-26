Вбить клин между Крымом и РФ – ГУР о стратегических целях ВСУ
Вооруженные силы Украины будут готовы к контрнаступлению весной.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
– Цель нашего контрнаступления – освободить все оккупированные территории Украины включительно с Крымом.
Мы не остановимся, пока не вернем территории к границам страны 1991 года. Это наше послание России и международному сообществу, – сказал Вадим Скибицкий.
Заместитель начальника ГУР отмечает: Минские соглашения остались в прошлом, Украина не будет повторять эту ошибку.
– Любые переговоры дают Путину возможность перегруппировать свои войска для новой атаки, – отмечает Вадим Скибицкий.
Одна из стратегических военных целей ВСУ – вбить клин в российский фронт на Юге между Крымом и материковой Россией.
Украинская армия, добавляет Вадим Скибицкий, также может ударить из ракетно-артиллерийских систем по российским аэродромам или складам.
– Не исключено, что мы будем также уничтожать склады оружия или военной техники на территории России, например вокруг Белгорода, откуда враг атакует Украину, – отметил заместитель начальника ГУР.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Berliner Morgenpost