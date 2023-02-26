Лютий, 26 в 9:02

У перший день повномасштабного вторгнення РФ повітряний кордон України перетнула величезна кількість ворожої авіації. Вона намагалася підтримувати дії піхоти, перекидати десант, бомбити військові об’єкти та цивільну інфраструктуру. Водночас у Повітряних силах готувалися до такого сценарію, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей.

Про це розповів командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук, пише АрміяInform.

За його словами, українська тактична авіація прекрасно себе зарекомендувала ще у 2014 році. Потім, після мінських домовленостей, не застосовувалася, але українські авіатори не сиділи без діла.

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Так, під час льотно-методичних зборів відпрацьовували вихід авіації з-під удару, роботу з оперативних аеродромів, “крутили” повітряні бої, вчилися збивати крилаті ракети, скидати бомби, швидко відновлювати пошкоджені в бою літаки, шукати та рятувати збитих льотчиків.

– Саме завдяки цим навичкам ворогу й не вдалося знищити нашу авіацію на аеродромах базування. Натомість українські льотчики вийшли з-під ударів і одразу почали нищити ворога в повітрі, – зазначає командувач Повітряних сил.

Олещук розповів, що у перший день українські пілоти на Су-27 у повітряних боях знищили два найсучасніші російські Су-30СМ. Поблизу Гостомеля бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 регулярно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, що намагався утримати стратегічний плацдарм.

Командувач Повітряних сил каже, що підрозділи зенітних ракетних військ, які починаючи з 2014-го, постійно виконували бойові завдання на Сході, були готові до всього, але навіть їх шокував масштаб російського вторгнення в український повітряний простір.

– Виклик було прийнято — розпочався наймасштабніший протиповітряний бій з часів Другої Світової війни. Бій, що тривав більше місяця майже на всій території України, бій за небо України. Щодня і щоночі наші підрозділи ЗРВ нищили ворожі літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті ракети. Доводилося постійно змінювати позиції, розгоратися, згортатися, налагоджувати зв’язок та логістику…, – додає генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він додав, що радіотехнічні війська зазнали найбільших втрат у перші дні вторгнення. Це пов’язано зі специфікою їхньої роботи, меншою мобільністю радіолокаційних станцій та місцями їхнього розташування.

– Працююча РЛС — ціль № 1 для протирадіолокаційних ракет. Це — як людина з ліхтариком у темряві. Вимикаєш — стаєш невидимим. Але без них не можуть повноцінно працювати наші ЗРВ та авіація. Це добре знає кожен локаторник, – пояснив командувач.

Попри все, українські захисники намагалися вести розвідку повітряного простору безперервно. Вони зазнавали поранень, гинули, але продовжували надавати критично важливу інформацію про повітряний простір.

На сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, РФ втратила 299 літаків та 288 гелікоптерів, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО та уникає прямого контакту з українськими винищувачами.

Джерело: АрміяInform