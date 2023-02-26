НАТО должно рассмотреть членство Украины сразу после войны — Петр Павел

Февраль, 26 в 0:58

Избранный в январе текущего года президент Чехии Петр Павел, который является бывшим генералом НАТО, говорит, что организации Североатлантического договора следует рассмотреть членство Украины сразу после завершения войны на ее территории.

Об этом он заявил в интервью Суспільному.

— С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам надо дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. И здесь встанет вопрос членства в НАТО. И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные, будут, пожалуй, самыми опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Итак, есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны, — сказал он.

В то же время Петр Павел напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности большинство дискуссий там “были слишком оптимистичными” относительно войны в Украине.

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— Чувствовалось определенное игнорирование возможных негативных воздействий. Я согласен, нужно иметь хорошие надежды. Но гораздо лучше думать и о потенциальных худших результатах. Поэтому я говорил: давайте сделаем все, чтобы Украина в этом году одержала победу, но давайте также будем готовы к другим возможным результатам. Одним из них может быть более длительная война, — добавил чешский лидер.

Он считает, что некоторые сценарии российско-украинской войны могут заключаться в том, что Украина — не только люди, но и политическое руководство, осознают, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся “слишком неподъемной ценой”, например, в “виде человеческих жизней”.

При этом избранный президент Чехии добавил, что не считает, что Украине следует идти на уступки.

— Значительно проще сказать вам: вы должны придерживаться принципов до последней капли крови. Звучит хорошо, но это не моя кровь, а ваша. Поэтому я говорю, решать вам. А с другой стороны, мы не должны толкать Украину на уступки, пока все еще есть реальные шансы на победу. Поэтому я говорю: поддерживаем Украину всеми средствами, но давайте будем реалистами и оставляем решение за украинцами, относительно условий, при которых вы готовы начать переговоры, — прояснил он свои слова.

Он также прокомментировал Формулу мира, представленную президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает полное восстановление территориальной целостности Украины. Относительно этой формулы, избранный президент Чехии считает, что у его украинского коллеги “нет другого выбора”.

— Можете ли вы представить себе лидера страны, которая подверглась агрессии и который бы сказал: “Ну ладно, давайте примиримся с потерей территории”. Поэтому естественно, что президент Зеленский ставит перед собой цель освободить всю территорию. Это нормально. Но потом, конечно, когда вдруг выяснится, что реальность отличается от того, чего бы нам хотелось, возможно, будут какие-то коррективы. Но их может внести только украинский народ и ваш лидер, а не мы, — сказал чешский лидер.

Ранее Петр Павел говорил, что имеет пессимизм относительно способности Украины выиграть войну, освободив все территории, оккупированные армией РФ.

Фото: General Pavel