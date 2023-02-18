Президент Чехии заговорил о завершении войны “не по сценарию Украины”: Кулеба ответил
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что чувствует пессимизм в отношении способности Украины выиграть войну, освободив все территории, оккупированные армией РФ.
Он призвал Запад быть осторожнее в оценке вариантов завершения войны.
— Мы можем оказаться в ситуации, когда освобождение некоторых частей украинской территории может привести к большим человеческим жертвам, чем общество может вынести. Вот почему может наступить момент, когда украинцы могут начать думать о другом результате, — сказал он во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Лидер Чехии также выразил опасение, что если Россия развалится, то не с кем будет вести переговоры о разоружении, и проблем может стать еще больше.
Павлу возразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Есть интеллектуальная ловушка, которой нужно избежать. Надо верить в Украину и не готовить Украину к худшему. Мы каждый день принимаем много решений, требующих большой ответственности. Когда поддерживаете нас, не готовьте нас к худшему. Верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим, – заявил глава украинского МИД.
Кулеба призвал не рассматривать освобождение Крыма отдельно, поскольку этим подтверждаются российские нарративы. Он подчеркнул, что Симферополь такой же украинский город, как и Луганск.
В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что самая большая ошибка — бояться эскалации.
— Эскалация уже произошла, каждый день люди гибнут от действий российской армии, — сказала она, призвав активнее поддерживать Украину.
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что его правительство “глубоко заинтересовано” в “справедливом и крепком” мире в Украине.
— Любой мир должен соответствовать принципам Устава Организации Объединенных Наций, – сказал он.
По его словам, крепкий мир означает, что в Украины будут инструменты, чтобы остановить агрессию РФ до ее эскалации в будущем.
Блинкен добавил, что США “нисколько не сомневаются в победе и успехе Украины”.
— Самое большое отличие в том, что украинцы борются за свою страну, за свое будущее, за свою землю. Россияне – нет, и это будет самое главное, – сказал он.