Президент Чехии заговорил о завершении войны “не по сценарию Украины”: Кулеба ответил

Февраль, 18 в 21:59

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что чувствует пессимизм в отношении способности Украины выиграть войну, освободив все территории, оккупированные армией РФ.

Он призвал Запад быть осторожнее в оценке вариантов завершения войны.

— Мы можем оказаться в ситуации, когда освобождение некоторых частей украинской территории может привести к большим человеческим жертвам, чем общество может вынести. Вот почему может наступить момент, когда украинцы могут начать думать о другом результате, — сказал он во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Лидер Чехии также выразил опасение, что если Россия развалится, то не с кем будет вести переговоры о разоружении, и проблем может стать еще больше.

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Павлу возразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Есть интеллектуальная ловушка, которой нужно избежать. Надо верить в Украину и не готовить Украину к худшему. Мы каждый день принимаем много решений, требующих большой ответственности. Когда поддерживаете нас, не готовьте нас к худшему. Верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим, – заявил глава украинского МИД.

Кулеба призвал не рассматривать освобождение Крыма отдельно, поскольку этим подтверждаются российские нарративы. Он подчеркнул, что Симферополь такой же украинский город, как и Луганск.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что самая большая ошибка — бояться эскалации.

— Эскалация уже произошла, каждый день люди гибнут от действий российской армии, — сказала она, призвав активнее поддерживать Украину.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что его правительство “глубоко заинтересовано” в “справедливом и крепком” мире в Украине.

— Любой мир должен соответствовать принципам Устава Организации Объединенных Наций, – сказал он.

По его словам, крепкий мир означает, что в Украины будут инструменты, чтобы остановить агрессию РФ до ее эскалации в будущем.

Блинкен добавил, что США “нисколько не сомневаются в победе и успехе Украины”.