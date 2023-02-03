Понадобится минимум полгода, чтобы предоставить Украине боевую авиацию — Петр Павел
Если западные демократические государства сократят военную поддержку Украины, то Россия победит в войне, а это означало бы поражение самого Запада.
Об этом заявил новоизбранный президент Чехии Петр Павел в интервью DW.
По его словам, Украине по-прежнему необходима масштабная военная поддержка.
Петр Павел не исключил поставку украинским Вооруженным силам боевых самолетов.
— Мы должны оказывать Украине любую помощь, которая позволит победить, восстановить суверенитет и территориальную целостность, — сказал он.
Новоизбранный чешский президент подчеркнул, что если Запад “сократит военную поддержку, поставки военной техники Украине, то с большой долей вероятности Россия победит в войне, а это означало бы наше поражение”.
Петр Павел признал существование серьезных препятствий в поставках Украине истребителей, который, в первую очередь, касаются технического обслуживания и подготовки украинских летчиков.
— Даже при наличии политической воли на практике понадобилось бы не менее полугода, чтобы предоставить Украине реактивную авиацию, — сказал он.
Чешский лидер подчеркнул, что говоря о вооружении Украины, следует думать о “прагматичности и эффективности” принимаемых решений.
На вопрос, выступил бы он так же активно за военную помощь Украине, оставаясь во главе натовского военного комитета, он ответил:
— Мой взгляд на Украину неизменен во времени. Я так считал, когда был военным, потом — как счастливый пенсионер и теперь — как новоизбранный президент… Необходимо поддерживать Украину, потому что это — в наших интересах, — сказал бывший генерал НАТО.
Напомним, Петр Павел, который победил на выборах президента Чехии 28 января, в прошлом был председателем Военного комитета НАТО, а также начальником Генштаба Вооруженных сил Чехии.
После победы на выборах бывший генерал НАТО уже заявил, что планирует совершить поездку в Украину вместе со своей коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой.
Фото: General Pavel