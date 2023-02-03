Февраль, 03 в 1:06

Если западные демократические государства сократят военную поддержку Украины, то Россия победит в войне, а это означало бы поражение самого Запада.

Об этом заявил новоизбранный президент Чехии Петр Павел в интервью DW.

По его словам, Украине по-прежнему необходима масштабная военная поддержка.

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Петр Павел не исключил поставку украинским Вооруженным силам боевых самолетов.

— Мы должны оказывать Украине любую помощь, которая позволит победить, восстановить суверенитет и территориальную целостность, — сказал он.

Новоизбранный чешский президент подчеркнул, что если Запад “сократит военную поддержку, поставки военной техники Украине, то с большой долей вероятности Россия победит в войне, а это означало бы наше поражение”.

Петр Павел признал существование серьезных препятствий в поставках Украине истребителей, который, в первую очередь, касаются технического обслуживания и подготовки украинских летчиков.

— Даже при наличии политической воли на практике понадобилось бы не менее полугода, чтобы предоставить Украине реактивную авиацию, — сказал он.

Чешский лидер подчеркнул, что говоря о вооружении Украины, следует думать о “прагматичности и эффективности” принимаемых решений.

На вопрос, выступил бы он так же активно за военную помощь Украине, оставаясь во главе натовского военного комитета, он ответил:

— Мой взгляд на Украину неизменен во времени. Я так считал, когда был военным, потом — как счастливый пенсионер и теперь — как новоизбранный президент… Необходимо поддерживать Украину, потому что это — в наших интересах, — сказал бывший генерал НАТО.

Напомним, Петр Павел, который победил на выборах президента Чехии 28 января, в прошлом был председателем Военного комитета НАТО, а также начальником Генштаба Вооруженных сил Чехии.

После победы на выборах бывший генерал НАТО уже заявил, что планирует совершить поездку в Украину вместе со своей коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой.

Фото: General Pavel