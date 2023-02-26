Февраль, 26 в 14:05

После деоккупации Крыма все россияне должны добровольно уехать с полуострова к себе на родину в РФ.

Об однозначной позиции Украины по этому вопросу в интервью сайту Вікна ко Дню сопротивления крымских татар российской оккупации рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

– Конечно, мы не будем организовывать товарные вагоны для них, как это делали сами россияне с крымскими татарами и украинцами, но покинуть территорию им однозначно придется, – подчеркнула Тамила Ташева.

После освобождения полуострова Украине необходимо будет урегулировать законодательство, что существовало по российскому образцу, и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к преступным российским военным группировкам.

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– Однозначно будут те, кто попадет под амнистию. Это люди, которые не совершали никаких преступлений согласно нормам международного права, не помогали войскам РФ и не занимали руководящие должности. Это, например, люди, работа которых продолжала жизнедеятельность Крыма – дворники, энергетики, врачи и т. д. – отметила постоянная представительница президента Украины в АР Крым.

26 февраля в Украине является Днем сопротивления крымских татар российской оккупации, поскольку именно в этот день девять лет назад тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей по призыву Меджлиса крымскотатарского народа вышли на протест против российской оккупации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Вікна