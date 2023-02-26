Не в товарних вагонах, але поїдуть – Ташева про долю росіян після деокупації Криму

Лютий, 26 в 14:05

Після деокупації Криму всі росіяни повинні добровільно поїхати з півострова до себе на батьківщину в РФ.

Про однозначну позицію України з цього питання в інтерв’ю сайту Вікна до Дня спротиву кримських татар російській окупації розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

– Звісно, ми не будемо організовувати товарні вагони для них, як це раніше робили самі росіяни з кримськими татарами та українцями, але покинути територію їм однозначно доведеться, – наголосила Таміла Ташева.

Після звільнення півострова Україні необхідно буде врегулювати законодавство, яке існувало за російським зразком, та притягти до кримінальної відповідальності всіх, хто був причетний до злочинних російських військових угруповань.

Зараз дивляться

– Однозначно будуть ті, хто потрапить під амністію. Це ті особи, які не чинили жодних злочинів згідно з нормами міжнародного права, не допомагали військам РФ та не обіймали керівні посади. Це, наприклад, люди, робота яких продовжувала життєдіяльність Криму, – двірники, енергетики, лікарі тощо, – зауважила постійна представниця президента України в АР Крим.

26 лютого в Україні є Днем спротиву кримських татар російській окупації, оскільки саме в цей день дев’ять років тому тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей на заклик Меджлісу кримськотатарського народу вийшли на протест проти російської окупації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Вікна