Не в товарних вагонах, але поїдуть – Ташева про долю росіян після деокупації Криму
Після деокупації Криму всі росіяни повинні добровільно поїхати з півострова до себе на батьківщину в РФ.
Про однозначну позицію України з цього питання в інтерв’ю сайту Вікна до Дня спротиву кримських татар російській окупації розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.
– Звісно, ми не будемо організовувати товарні вагони для них, як це раніше робили самі росіяни з кримськими татарами та українцями, але покинути територію їм однозначно доведеться, – наголосила Таміла Ташева.
Після звільнення півострова Україні необхідно буде врегулювати законодавство, яке існувало за російським зразком, та притягти до кримінальної відповідальності всіх, хто був причетний до злочинних російських військових угруповань.
– Однозначно будуть ті, хто потрапить під амністію. Це ті особи, які не чинили жодних злочинів згідно з нормами міжнародного права, не допомагали військам РФ та не обіймали керівні посади.
Це, наприклад, люди, робота яких продовжувала життєдіяльність Криму, – двірники, енергетики, лікарі тощо, – зауважила постійна представниця президента України в АР Крим.
26 лютого в Україні є Днем спротиву кримських татар російській окупації, оскільки саме в цей день дев’ять років тому тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей на заклик Меджлісу кримськотатарського народу вийшли на протест проти російської окупації.
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Джерело: Вікна