Февраль, 26 в 15:09

Война с Россией может затянуться на десятилетия. Российский диктатор Владимир Путин готовит население к длительному конфликту.

Об этом заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер в интервью Bild.

По его словам, было бы наивно полагать, что война закончится в этом году.

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— Пока Путин не отступит от своих военных целей. Он продолжит попытки дестабилизировать Европу. Внутри страны он готовит население России к долгосрочному системному конфликту с Западом. Мы переживаем десятилетие войны в Европе. НАТО и Германия должны стратегически объединиться в противодействии десятилетию угроз, — считает Вюстер.

Он также добавил, что Берлин должен продолжать поддерживать Украину и одновременно усиливать собственные силы обороны.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что скоро Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.