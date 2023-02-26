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Переживаємо десятиліття війни у Європі. Путін готує населення РФ до тривалого конфлікту – представник Бундесверу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Переживаємо десятиліття війни у Європі. Путін готує населення РФ до тривалого конфлікту – представник Бундесверу
Фото: Генштаб ЗСУ

Війна з Росією може затягнутися на десятиліття. Російський диктатор Володимир Путін готує населення до тривалого конфлікту.

Про це заявив голова Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер в інтерв’ю Bild.

За його словами, було би наївно вважати, що війна закінчиться цього року.

Зараз дивляться

– Поки Путін не відступить від своїх військових цілей. Він продовжить спроби дестабілізувати Європу. Усередині країни він готує населення Росії до довгострокового системного конфлікту із Заходом. Ми переживаємо десятиліття війни у Європі. НАТО та Німеччина мають стратегічно об’єднатися у протидії десятилітю загроз, – вважає Вюстер.

Він також додав, що Берлін має продовжувати підтримувати Україну та водночас посилювати власні сили оборони.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що скоро Росія буде вимушена вивести свої війська з території України. 

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Джерело: Bild
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