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Факты / Україна

Вернув Крым, мы восстановим мир — Зеленский

Бедрак Виктория, редактор ленты
Вернув Крым, мы восстановим мир — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинский флаг вернется в каждый уголок Украины.

Об этом он написал в Telegram.

Президент также напомнил, что 9 лет назад с Крыма началась российская агрессия.

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— Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины, — отметил он.

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма.

Ранее заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что одна из стратегических военных целей ВСУ — вбить клин в российский фронт на Юге между Крымом и материковой Россией.

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Источник: Владимир Зеленский

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