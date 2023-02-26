Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що український прапор повернеться у кожен куточок України.
Про це він написав у Telegram.
Президент також нагадав, що 9 років тому з Криму почалася російська агресія.
Зараз дивляться
– Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України, – зазначив він.
26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму.
Раніше заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що одна із стратегічних військових цілей ЗСУ – вбити клин у російський фронт на Півдні між Кримом і материковою Росією.
Джерело: Володимир Зеленський