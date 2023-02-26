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Факти / Україна

Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Повернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що український прапор повернеться у кожен куточок України.

Про це він написав у Telegram.

Президент також нагадав, що 9 років тому з Криму почалася російська агресія.

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– Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України, – зазначив він.

26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму.

Раніше заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що одна із стратегічних військових цілей ЗСУ – вбити клин у російський фронт на Півдні між Кримом і материковою Росією.

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Джерело: Володимир Зеленський

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