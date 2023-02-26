Сожженные танки и 660 убитых оккупантов: потери РФ на 26 февраля
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники в течение суток ликвидировали ориентировочно 660 российских оккупантов.
В общей сложности на 368-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ превысили уже 148 тыс.
25 февраля Вооруженные силы Украины сожгли по шесть танков и боевых бронированных машин, по семь единиц артиллерийских систем и автомобильной техники и автоцистерн.
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В небе над Украиной накануне были сбиты два вражеских беспилотника.
Потери РФ на 26 февраля 2023
- личного состава – около 148 130 (+660),
- танков ‒ 3 381 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 6 615 (+6),
- артиллерийских систем – 2 380 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 475,
- средств противовоздушной обороны ‒ 247,
- самолетов – 299,
- вертолетов – 288,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 037 (+2),
- крылатых ракет ‒ 873
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 242 (+7),
- специальной техники – 230.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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