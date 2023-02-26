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Факты / Україна

Сожженные танки и 660 убитых оккупантов: потери РФ на 26 февраля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток ликвидировали ориентировочно 660 российских оккупантов.

В общей сложности на 368-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ превысили уже 148 тыс.

25 февраля Вооруженные силы Украины сожгли по шесть танков и боевых бронированных машин, по семь единиц артиллерийских систем и автомобильной техники и автоцистерн.

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В небе над Украиной накануне были сбиты два вражеских беспилотника.

Потери РФ на 26 февраля 2023

  • личного состава – около 148 130 (+660),
  • танков ‒ 3 381 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 615 (+6),
  • артиллерийских систем – 2 380 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 475,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 247,
  • самолетов – 299,
  • вертолетов – 288,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 037 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 873
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 242 (+7),
  • специальной техники – 230.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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