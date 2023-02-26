Февраль, 26 в 8:37

Украинские защитники в течение суток ликвидировали ориентировочно 660 российских оккупантов.

В общей сложности на 368-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ превысили уже 148 тыс.

25 февраля Вооруженные силы Украины сожгли по шесть танков и боевых бронированных машин, по семь единиц артиллерийских систем и автомобильной техники и автоцистерн.

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В небе над Украиной накануне были сбиты два вражеских беспилотника.

Потери РФ на 26 февраля 2023

личного состава – около 148 130 (+660),

танков ‒ 3 381 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 6 615 (+6),

артиллерийских систем – 2 380 (+7),

реактивных систем залпового огня – 475,

средств противовоздушной обороны ‒ 247,

самолетов – 299,

вертолетов – 288,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 037 (+2),

крылатых ракет ‒ 873

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 242 (+7),

специальной техники – 230.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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