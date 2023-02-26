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Факти / Україна

Спалені танки та 660 вбитих окупантів: втрати РФ на 26 лютого

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники впродовж доби ліквідували орієнтовно 660 російських окупантів.

Загалом на 368-му добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ перевищили вже 148 тис.

Втрати РФ на 26 лютого 2023

  • особового складу ‒ близько 148 130 (+660),
  • танків ‒ 3 381 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 615 (+6),
  • артилерійських систем – 2 380 (+7),
  • реактивних систем залпового вогню – 475,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 247,
  • літаків – 299,
  • гелікоптерів – 288,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 037 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 873
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 242 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 230.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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