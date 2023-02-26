Спалені танки та 660 вбитих окупантів: втрати РФ на 26 лютого

Лютий, 26 в 8:37

Українські захисники впродовж доби ліквідували орієнтовно 660 російських окупантів.

Загалом на 368-му добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ перевищили вже 148 тис.

Втрати РФ на 26 лютого 2023

особового складу ‒ близько 148 130 (+660),

танків ‒ 3 381 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 6 615 (+6),

артилерійських систем – 2 380 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 475,

засобів протиповітряної оборони ‒ 247,

літаків – 299,

гелікоптерів – 288,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 037 (+2),

крилатих ракет ‒ 873

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 242 (+7),

спеціальної техніки ‒ 230.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.

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