Спалені танки та 660 вбитих окупантів: втрати РФ на 26 лютого
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники впродовж доби ліквідували орієнтовно 660 російських окупантів.
Загалом на 368-му добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ перевищили вже 148 тис.
Втрати РФ на 26 лютого 2023
- особового складу ‒ близько 148 130 (+660),
- танків ‒ 3 381 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 6 615 (+6),
- артилерійських систем – 2 380 (+7),
- реактивних систем залпового вогню – 475,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 247,
- літаків – 299,
- гелікоптерів – 288,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 037 (+2),
- крилатих ракет ‒ 873
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 242 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 230.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 368-му добу.
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