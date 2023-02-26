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Факты / Україна

Участники Крымской платформы призвали РФ вывести войска из Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Крим інсталяція
Фото: УНИАН

Участники Международной Крымской платформы призвали Россию немедленно прекратить боевые действия и вывести войска по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Об этом говорится в совместном заявлении ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя, которое обнародовало МИД Украины.

— Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия и насилие и призываем к немедленному, полному и безоговорочному выводу всех ее сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая Крым, — говорится в заявлении.

В заявлении также звучит призыв к российской оккупационной администрации в Крыму — немедленно прекратить репрессии и нарушения прав человека украинцев и коренных крымских татар. В частности, речь идет об обысках, задержаниях, пытках и других жестоких видах обращения или наказания, систематической “фильтрации” и широкомасштабной принудительной депортации украинцев, в частности детей.

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Участники Крымской платформы подчеркнули, что и дальше будут оказывать давление на РФ, чтобы освободить всех незаконно заключенных граждан оккупантами в Крыму.

Они также заявили, что никогда не признают попытку незаконной аннексии АР Крым и Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, что грубо нарушает международное право, включая Устав ООН и представляет прямую угрозу международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка.

В заявлении содержится призыв к России прекратить атаковать украинскую критически важную гражданскую энергетическую инфраструктуру, которая влечет за собой гуманитарную катастрофу. Также выражается обеспокоенность последствиями незаконного вторжения России в Украину для ядерной безопасности и защищенности.

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Источник: МИД
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