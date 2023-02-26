Учасники Кримської платформи закликали РФ вивести війська з України

Лютий, 26 в 17:45

Учасники Міжнародної Кримської платформи закликали Росію негайно припинити бойові дії та вивести війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у їхній спільній заяві до Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, яку оприлюднило МЗС України.

— Закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії та насильство та закликаємо до негайного, повного та беззаперечного виведення всіх її сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, – йдеться у заяві.

У заяві також лунає заклик до російської окупаційної адміністрації в Криму – негайно припинити репресії та порушення прав людини українців і корінних кримських татар. Зокрема, йдеться про обшуки, затримання, катування та інші жорстокі види поводження чи покарання, систематичної “фільтрації” та широкомасштабної примусової депортації українців, зокрема дітей.

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Учасники Кримської платформи наголосили, що й надалі здійснюватимуть тиск на РФ, щоб звільнити всіх незаконно ув’язнених громадян окупантами у Криму.

Вони також заявили, що ніколи не визнають спробу незаконної анексії АР Крим та міста Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, що грубо порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН та становить пряму загрозу міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку.

У заяві міститься заклик до Росії припинити атакувати українську критично важливу цивільну енергетичну інфраструктуру, яка спричиняє гуманітарну катастрофу. Також висловлюється стурбованість наслідками незаконного вторгнення Росії в Україну для ядерної безпеки та захищеності.