Учасники Кримської платформи закликали РФ вивести війська з України
Учасники Міжнародної Кримської платформи закликали Росію негайно припинити бойові дії та вивести війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Про це йдеться у їхній спільній заяві до Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, яку оприлюднило МЗС України.
— Закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії та насильство та закликаємо до негайного, повного та беззаперечного виведення всіх її сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, – йдеться у заяві.
У заяві також лунає заклик до російської окупаційної адміністрації в Криму – негайно припинити репресії та порушення прав людини українців і корінних кримських татар. Зокрема, йдеться про обшуки, затримання, катування та інші жорстокі види поводження чи покарання, систематичної “фільтрації” та широкомасштабної примусової депортації українців, зокрема дітей.
Учасники Кримської платформи наголосили, що й надалі здійснюватимуть тиск на РФ, щоб звільнити всіх незаконно ув’язнених громадян окупантами у Криму.
Вони також заявили, що ніколи не визнають спробу незаконної анексії АР Крим та міста Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, що грубо порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН та становить пряму загрозу міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку.
У заяві міститься заклик до Росії припинити атакувати українську критично важливу цивільну енергетичну інфраструктуру, яка спричиняє гуманітарну катастрофу. Також висловлюється стурбованість наслідками незаконного вторгнення Росії в Україну для ядерної безпеки та захищеності.