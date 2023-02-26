Враг изменил тактику относительно долгого ожидания ракетной атаки — Гуменюк

Февраль, 26 в 16:08

В Силах обороны видят изменение тактики российских оккупантов относительно долгого ожидания ракетной атаки.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Мы видим изменение тактики врага относительно долгого ожидания такой ракетной атаки. Мы говорили о 23-24 февраля, как соответствующих датах. Вполне вероятна тактика, когда постоянное расшатывание нервной системы, как говорится, и испытание психики может вызвать расслабление, и тогда произойдет ракетный удар.

Гуменюк добавила, что пока Силы обороны не наблюдают ракетоносителей в Черном море, но это не говорит, что они не собираются атаковать.

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— Напомню, что для выхода на боевую позицию ему достаточно нескольких часов — от двух до трех, — подчеркнула она.

По словам пресс-секретаря пресс-центра Сил обороны Юга, из-за штормовой погоды затруднена боевая работа российских кораблей. Также она рассказала, что наблюдаются “какие-то соответствующие нюансы их переспоряжения”.

— Мы наблюдали, что за прошедшие сутки в связи с активностью авиации они вывели один ракетоноситель — фрегат с восемью Калибрами находился на службе, но воздушные тревоги больше были объяснены активностью разведывательной авиации. Атака, вероятнее всего, не предполагалась.

Накануне Гуменюк сообщала, что Россия вдвое увеличила корабельную группировку в Черном море, в частности вывела один ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.