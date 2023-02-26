Просто нереально: Гуменюк о вероятности высадки российского десанта в Приднестровье
Границы Украины со стороны непризнанной республики Приднестровья плотно укреплены. Высадка российского десанта там просто нереальна.
Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк.
– Границы Украины плотно укреплены. Это произошло еще до начала полномасштабного вторжения. Мы осознавали, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу, – сказала Гуменюк.
Гуменюк отметила, что сейчас военной группировке РФ, базирующейся на территории Приднестровья просто неоткуда ждать усиления.
– То, что происходит сейчас, простая школьная география, усиления им ждать неоткуда и любая операция или воздушный десант, или водный, как они рассказывают, для них просто не реальна, — добавила пресс-секретарь.
Напомним, недавно новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан призвал к демилитаризации непризнанной территории Приднестровья и выводу оттуда российских войск.
Фото: Наталья Гуменюк