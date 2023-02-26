Ворог змінив тактику щодо довгого очікування ракетної атаки – Гуменюк

Лютий, 26 в 16:08

У Силах оборони вбачають зміну тактики російських окупантів щодо довгого очікування ракетної атаки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

— Ми вбачаємо зміну тактики ворога щодо довгого очікування такої ракетної атаки. Ми говорили про 23-24 лютого, як відповідні дати. Цілком ймовірна тактика, коли постійне розхитування нервової системи, як то кажуть, і випробовування психіки може спричинити розслаблення, і тоді відбудеться ракетний удар.

Гуменюк додала, що наразі Сили оборони не спостерігають жодного ракетоносія у Чорному морі, але це не говорить, що вони не збираються атакувати.

Зараз дивляться

— Нагадаю, що для виходу на бойову позицію йому достатньо кількох годин – від двох до трьох, – наголосила вона.

За словами речниці пресцентру Сил оборони Півдня, через штормову погоду ускладнена бойова робота російських кораблів. Також вона розповіла, що спостерігаються “якісь відповідні нюанси їхнього переспорядження”.

— Ми спостерігали, що минулої доби у зв’язку з активністю авіації вони вивели один ракетоносій – фрегат з вісьмома Калібрами перебував на службі, але повітряні тривоги більше були пояснені активністю розвідувальної авіації. Атака, найімовірніше, не передбачалася.

Напередодні Гуменюк повідомляла, що Росія вдвічі збільшила корабельне угруповання у Чорному морі, зокрема вивела один ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.