ВСУ отбили танковый штурм оккупантов на Луганщине — Гайдай

Февраль, 26 в 13:17

Российские войска пытаются штурмовать позиции ВСУ на Луганщине с помощью пехоты и танков. Ситуация остается напряженной, но под контролем Сил обороны.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— Вблизи Кременной и Белогоровки враг штурмует позиции наших защитников. В частности, вчера это были исключительно подразделения пехоты. За несколько дней до этого была попытка даже роту танков подключать — их часть была сожжена, часть подбита и наступление было отбито, — сказал Гайдай.

Руководитель ОВА Луганщины добавил, что на Сватовском направлении более стабильная ситуация. По его словам, там больших мощных наступлений враг пока не осуществляет.

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Скриншот: Media Center Ukraine

Источник: Луганская ОВА