ВСУ отбили танковый штурм оккупантов на Луганщине — Гайдай
Российские войска пытаются штурмовать позиции ВСУ на Луганщине с помощью пехоты и танков. Ситуация остается напряженной, но под контролем Сил обороны.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
— Вблизи Кременной и Белогоровки враг штурмует позиции наших защитников. В частности, вчера это были исключительно подразделения пехоты.
За несколько дней до этого была попытка даже роту танков подключать — их часть была сожжена, часть подбита и наступление было отбито, — сказал Гайдай.
Руководитель ОВА Луганщины добавил, что на Сватовском направлении более стабильная ситуация. По его словам, там больших мощных наступлений враг пока не осуществляет.
Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские войска пытаются нарастить темпы наступательных действий на линии Купянск – Лиман.
Скриншот: Media Center Ukraine
Источник: Луганская ОВА