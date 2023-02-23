Февраль, 23 в 12:51

Российские войска пытаются нарастить темпы наступательных действий на линии Купянск – Лиман.

К такому выводу аналитики Института изучения войны (ISW) пришли, проанализировав данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также то, как ситуацию на этом участке фронта комментируют российские блогеры.

Так, отмечают в ISW, один из блогеров утверждал, что российские войска пошли в наступление и несколько продвинулись на Купянском, Северском и Лиманском направлениях.

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Хотя в то же время блогер жаловался, что наступление россиян на западной линии фронта в Луганской области затрудняют рельеф, леса и укрепления Вооруженных сил Украины.

В Генштабе тем временем сообщили о ряде неудачных наступлений оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях и отраженных штурмах РФ в районе Куземовки (17 км к северо-западу от Сватово) и Дибровы (ориентировочно 10 км к юго-востоку от Лимана).

О напрасных попытках двух российских танково-пехотных рот прорваться на Кременском направлении говорил и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

К слову, не все российские блогеры разделяют заявления об активизации наступления армии РФ на западе Луганской области.

Один из них, например, отметил, что подразделения 144-й и 3-й мотострелковой дивизии, а также десантники успешно держат оборону в Кременских лесах, а ограниченные успехи, которых они достигли, нельзя считать большим наступлением.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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