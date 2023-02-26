ЗСУ відбили танковий штурм окупантів на Луганщині – Гайдай

Лютий, 26 в 13:17

Російські війська намагаються штурмувати позиції ЗСУ на Луганщині за допомогою піхоти та танків. Ситуація залишається напруженою, але під контролем Сил оборони.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

— Поблизу Кремінної та Білогорівки ворог штурмує позиції наших захисників. Зокрема, вчора це були лише підрозділи піхоти. За декілька днів до цього було намагання навіть роту танків підключати – їх частина була спалена, частина підбита, і наступ був відбитий, – сказав Гайдай.

Керівник Луганської ОВА додав, що на Сватівському напрямку більш стабільна ситуація. За його словами, там великих потужних наступів ворог наразі не здійснює.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російські війська намагаються наростити темпи наступальних дій на лінії Куп’янськ – Лиман.

Скриншот: Media Center Ukraine

Джерело: Луганська ОВА