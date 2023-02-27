Атака осуществлялась двумя волнами. Ночью в воздушном пространстве вокруг Киева сбили 9 БПЛА
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Ночью вокруг Киева было сбито девять БПЛА.
Об этом сообщили в КГВА.
Указано, что, вероятно, враг применил барражирующие боеприпасы Shahed.
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— Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.
Всего войска РФ с 23:00 до сегодняшнего рассвета выпустили по Украине 14 иранских беспилотников Shahed, из них 11 вражеских дронов были уничтожены.