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Факты / Україна

Атака осуществлялась двумя волнами. Ночью в воздушном пространстве вокруг Киева сбили 9 БПЛА

Бедрак Виктория, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Ночью вокруг Киева было сбито девять БПЛА.

Об этом сообщили в КГВА.

Указано, что, вероятно, враг применил барражирующие боеприпасы Shahed.

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— Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

Всего войска РФ с 23:00 до сегодняшнего рассвета выпустили по Украине 14 иранских беспилотников Shahed, из них 11 вражеских дронов были уничтожены.

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Источник: КГГА
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