Февраль, 27 в 8:25

Ночью вокруг Киева было сбито девять БПЛА.

Об этом сообщили в КГВА.

Указано, что, вероятно, враг применил барражирующие боеприпасы Shahed.

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— Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель — истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась долгих 5 с половиной часов, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

Всего войска РФ с 23:00 до сегодняшнего рассвета выпустили по Украине 14 иранских беспилотников Shahed, из них 11 вражеских дронов были уничтожены.