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Факти / Україна

Атака здійснювалася двома хвилями. Вночі у повітряному просторі навколо Києва збили 9 БПЛА

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Вночі навколо Києва було збито дев’ять БПЛА.

Про це повідомили у КМВА.

Зазначено, що, ймовірно, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

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– Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

Загалом війська РФ з 23:00 до сьогоднішнього світанку випустили по Україні 14 іранських безпілотників Shahed, з них 11 ворожих дронів було знищено.

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Джерело: КМДА
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