Декабрь, 04 в 20:04

Во время частичной оккупации Киевской области находившиеся в аэропорту Гостомеля российские военные обворовали украинский самолет Ан-225 Мрия, разбомбленный ими в феврале.

Об этом сообщил командир четвертой бригады оперативного реагирования Национальной гвардии полковник Артем Илюхин в интервью Суспильному.

Его бригада участвовала в боевых действиях на взлетной полосе гостомельского аэропорта. Он сообщил, что Мрию уничтожили во время боев, однако основной вред она получила от оккупантов уже после обстрелов. Илюхин объяснил, что по самолету видно, что его умышленно поджигали в нескольких местах.

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Командир напомнил, что представители российской летной школы несколько раз приезжали с командировками в Гостомель.

– Основные комплектующие детали, наиболее ценные, были изъяты россиянами из самолета. “С корнями” вырваны платы, провода и т.д., – пояснил он.

Ранее гендиректор ГП Антонов Евгений Гаврилов рассказал, что Украина начала восстанавливать уничтоженный самолет Мечта.

Он рассказал, что приблизительная стоимость восстановления составляет 500 млн евро.

Фото: ДП Антонов