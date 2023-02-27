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Факти / Україна

Роковини знищення Мрії: чому літак не евакуювали і як планують відбудувати другу версію

Христина Величанська, Кореспондентка Факти ICTV
Знищений літак АН-225 Мрія
Фото: УНІАН

24 лютого 2022 року під час боїв за гостомельський аеродром українці ще не знають, що найбільший літак у світі – Мрія залишається на території. Це розуміють лише мешканці військового містечка, що межує з аеропортом, їм видно частини АН-225 з вікна.

Лише за два дні військових дій, 27 лютого в Укроборонпромі офіційно підтвердили інформацію – АН-225 знищений російськими військами. Та на скільки серйозні пошкодження працівники ДП Антонов зрозуміють лише після деокупації у квітні.

Досі українці не можуть зрозуміти, чому підприємство не евакуювало Мрію до початку великої війни.

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В ефірі марафону Єдині Новини на роковини знищення Мрії начальник авіаційно-диспетчерського центру ДП Антонов Володимир Смусь пояснює, ввечері 23 лютого фахівці завершили випробування двигунів, через заміну одного з них.

— Літак був технічно придатний для виконання цього рейсу. Залишалось тільки оформити документи у Державній авіаційній службі України. 24 лютого зранку літак був на своїй стоянці, заправлений 30 тоннами пального, це не багато, але цього б вистачило, щоб літак долетів до Лейпцига.

На жаль, вже о 5 годині відбулось сповіщення про те, що по аеродрому Бориспіль завдали удару, і що такий же удар було завдано по аеродрому Гостомель. Було запропоновано покинути вишку. Десь о 7 ранку ракета поцілила у військову частину, поряд із аеродромом. У кабінеті гендиректора відбувалась нарада з присутністю командира літака, де розглядалась можливість самостійного вильоту з аеродрому, – розповів він.

Пілот був готовий сісти за штурвал, каже, Володимир Смусь, але зважаючи на ризики збиття літака в повітрі чи його перехоплення, вирішили перемістити Мрію зі стоянки під елінг для того, щоб захистити його.

Знищений літак АН-225 Мрія

Знищений російськими окупантами найбільший літак у світі АН-225 Мрія в ангарі на аеродромі в Гостомелі. Фото: УНІАН

Після знищення, впродовж року фахівці підприємства намагаються врятувати вцілілі деталі Мрії для другої версії літака. Керівництво вирішило за будь-яких обставин відбудувати АН-225. Це буде масштабний міжнародний проєкт, а гроші на відновлення збиратимуть усім світом.

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Наразі тривають роботи, які антонівці можуть виконати власними силами і без величезних фінансових витрат. Зокрема, триває процес проектування технічного вигляду літака.

— Зараз ми виконуємо проєктно-конструкторські дослідні роботи. Ми виконуємо роботи з демонтажу вцілілих агрегатів, досліджуємо їхній технічний стан. Виконуємо ремонт того, що може бути використане. Враховуючи розміри літака, ми розуміємо, який обсяг потрібно виконати, – зазначив заступник гендиректора – генеральний конструктор ДП Антонов Владислав Власик.

Щодня на аеродромі Гостомель від уламків літака не відходять фахівці, застосовують спецтехніку. Зняли пошкоджені двигуни, деякі з них підлягають ремонту, вціліла хвостова частина, стійки колес, частина систем. І цей процес продовжується.

Працівники держпідприємства розповіли Фактам, що невдовзі планують зняти крила, а у майбутній перспективі із місця знищення узагалі приберуть усі уламки. Що будуть робити із тим, що нагадуватиме Мрію поки не вирішили.

З можливих варіантів – залишити частини літака, у якості музейних експонатів, або ж продати для залучення коштів на відбудову. Втім осаточного рішення немає.

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