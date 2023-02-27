Лютий, 27 в 15:37

24 лютого 2022 року під час боїв за гостомельський аеродром українці ще не знають, що найбільший літак у світі – Мрія залишається на території. Це розуміють лише мешканці військового містечка, що межує з аеропортом, їм видно частини АН-225 з вікна.

Лише за два дні військових дій, 27 лютого в Укроборонпромі офіційно підтвердили інформацію – АН-225 знищений російськими військами. Та на скільки серйозні пошкодження працівники ДП Антонов зрозуміють лише після деокупації у квітні.

Досі українці не можуть зрозуміти, чому підприємство не евакуювало Мрію до початку великої війни.

Зараз дивляться

В ефірі марафону Єдині Новини на роковини знищення Мрії начальник авіаційно-диспетчерського центру ДП Антонов Володимир Смусь пояснює, ввечері 23 лютого фахівці завершили випробування двигунів, через заміну одного з них.

— Літак був технічно придатний для виконання цього рейсу. Залишалось тільки оформити документи у Державній авіаційній службі України. 24 лютого зранку літак був на своїй стоянці, заправлений 30 тоннами пального, це не багато, але цього б вистачило, щоб літак долетів до Лейпцига. На жаль, вже о 5 годині відбулось сповіщення про те, що по аеродрому Бориспіль завдали удару, і що такий же удар було завдано по аеродрому Гостомель. Було запропоновано покинути вишку. Десь о 7 ранку ракета поцілила у військову частину, поряд із аеродромом. У кабінеті гендиректора відбувалась нарада з присутністю командира літака, де розглядалась можливість самостійного вильоту з аеродрому, – розповів він.

Пілот був готовий сісти за штурвал, каже, Володимир Смусь, але зважаючи на ризики збиття літака в повітрі чи його перехоплення, вирішили перемістити Мрію зі стоянки під елінг для того, щоб захистити його.

Після знищення, впродовж року фахівці підприємства намагаються врятувати вцілілі деталі Мрії для другої версії літака. Керівництво вирішило за будь-яких обставин відбудувати АН-225. Це буде масштабний міжнародний проєкт, а гроші на відновлення збиратимуть усім світом.

Наразі тривають роботи, які антонівці можуть виконати власними силами і без величезних фінансових витрат. Зокрема, триває процес проектування технічного вигляду літака.

— Зараз ми виконуємо проєктно-конструкторські дослідні роботи. Ми виконуємо роботи з демонтажу вцілілих агрегатів, досліджуємо їхній технічний стан. Виконуємо ремонт того, що може бути використане. Враховуючи розміри літака, ми розуміємо, який обсяг потрібно виконати, – зазначив заступник гендиректора – генеральний конструктор ДП Антонов Владислав Власик.

Щодня на аеродромі Гостомель від уламків літака не відходять фахівці, застосовують спецтехніку. Зняли пошкоджені двигуни, деякі з них підлягають ремонту, вціліла хвостова частина, стійки колес, частина систем. І цей процес продовжується.

Працівники держпідприємства розповіли Фактам, що невдовзі планують зняти крила, а у майбутній перспективі із місця знищення узагалі приберуть усі уламки. Що будуть робити із тим, що нагадуватиме Мрію поки не вирішили.

З можливих варіантів – залишити частини літака, у якості музейних експонатів, або ж продати для залучення коштів на відбудову. Втім осаточного рішення немає.