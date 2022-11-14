€500 млн на восстановление и модернизацию. Какой будет обновленная Мечта и когда “ласточку” увидят в небе

Ноябрь, 14 в 19:16

Планировать восстановление крупнейшего самолета в мире работники предприятия начали сразу после деоккупации Гостомеля. После подробного обзора Мрії стало понятно: кое-что можно восстановить.

Как продвигается работа, насколько сильно поврежден самолет и во сколько обойдется обновленная Мрія — Фактам ICTV рассказали эксперты ГП Антонов.

Сколько будет стоить восстановление

По меньшей мере €500 млн – в такую ​​сумму специалисты оценили восстановление Ан-225. Стоимость приблизительная и неокончательная, но именно ее озвучил и.о. генерального директора ГП Антонов Евгений Гаврилов.

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Это произошло в аэропорту Лейпцига. Неделю назад в Германии как раз открывали экспозицию, посвященную Мрії. Место для выставки выбрали неслучайно — на данный момент аэродром стал базой для пяти уцелевших воздушных судов авиакомпании Антонов. К тому же в довоенные времена он не раз принимал украинский самолет — великана Мрію.

– Сейчас мы выполняем проектно-конструкторские исследовательские работы. Мы выполняем работы по демонтажу уцелевших агрегатов, исследуем их техническое состояние. Ремонтируем то, что может быть использовано. Учитывая размеры самолета, мы понимаем, какой объем нужно выполнить, – отметил генеральный конструктор ГП Антонов Владислав Власик.

Какие повреждения получил самолет

После боев на аэродроме у самолета уцелела хвостовая часть, стойки колес, агрегаты шасси, некоторая часть систем. Эксперты подсчитали, что 30% комплектующих можно использовать для второго образца Мрії.

– Самолет, в частности его планер, получил сильные обломочные повреждения. Под самолетом был пожар, агрегаты были подвержены воздействию высоких температур, взрывных волн. Поэтому мы все это сейчас тщательно исследуем. В том числе и повреждены двигатели, их у Мрії шесть. Часть из них мы уже демонтировали, и они будут направлены в Запорожье к разработчику, производителю этих двигателей. Там уже будут решать относительно возможности выполнения ремонтов, но уже сейчас можем сказать, что некоторые двигатели могут быть восстановлены, — сообщает Власик.

Какой будет обновленная Мрія

Для новой Мрії планируют использовать элементы корпуса недостроенного самолета-близнеца, который еще в советское время начали возводить параллельно с первым экземпляром, но со временем работы прекратили. Также идет разработка технического вида нового самолета. Уже известно, что внешне Мрія останется практически неизменной, но технически это уже будет другой самолет.

– Все понимают, что самолет в том виде, в котором он был до 24 февраля, не может быть восстановлен. Его нужно будет модернизировать. На нем появятся новые системы. Конечно, мы будем использовать при восстановлении этого самолета те наработки, которые есть у нас по самолету Ан-124 Руслан – это модернизация, импортозамещение, — говорит Власик.

Кроме того, он отмечает, что после восстановления самолет должен отвечать современным требованиям.

— Навигационные системы, системы радиосвязи, системы управления самолетом, агрегаты шасси, агрегаты гидравлической системы. По спектру систем и комплектующих изделий мы имеем партнеров со всего мира, в том числе и Израиль, те же США, Канаду. Мы понимаем, что проект восстановления Мрії, это будет в любом случае – международный проект, — добавляет генеральный конструктор.

Нужно больше 100 лет, чтобы окупить его

То, что самолет технически устаревший, в нем немало советских систем и российских комплектующих, еще достался по наследству от Советского Союза – одна из причин критики намерения предприятия восстановить Мрію. К тому же, по мнению авиаэкспертов, чтобы окупить израсходованные на самолет средства, нужно более ста лет. А ведь в год самолет выполнял с десяток полетов. Средства, которые планируют собирать для Мрії, лучше использовать на строительство грузовых военных самолетов или разработки дронов.

– Экономически этот самолет затраченные средства не окупит никогда. Пока нет такого объема большегрузных и крупногабаритных перевозок, чтобы Мрія, как, например, Руслан, больше находилась в воздухе, чем летала. У нас миллионы людей потеряли жилье, это более насущные потребности. У нас большие потери в Вооруженных силах, им нужно оборудование, вооружение, беспилотники, разведывательное оборудование, радары, – подчеркивает ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. О.К. Антонова Валерий Романенко.

Командир экипажа Ан-225 Дмитрий Антонов, летавший 20 лет на Мрії, информацию о малом количестве полетов подтверждает, но так было до периода пандемии. За последние полгода до войны Мрія совершила 80 рейсов. Она была в воздухе полтысячи часов.

— Грузовая кабина Мрії — это 1100 куб. м пространства. Это самый большой грузовой отсек в летающих аппаратах. Мрія перевезет где-то 10 таких грузов, которые могут перевести грузовые Боинги-737, больший Боинг-747 выполнял бы пять рейсов. Если бы так и дальше использовать этот самолет, он тоже зарабатывал бы довольно неплохие деньги, — считает пилот Дмитрий Антонов.

В государственном предприятии Антонов отмечают, что они не начинали никаких сборов средств. Все работы, которые осуществляются на предприятии, пока не нуждаются в миллионных инвестициях. Но к ним уже начали обращаться компании, желающие поддержать этот проект.

– Повреждение этого самолета болит всем. Это самый большой самолет в мире, это легенда, это вершина инженерного искусства. Конечно, люди неравнодушны и обращаются, предлагают свою помощь. Потенциал этого самолета, он за всю его историю, так и не был использован полностью, несмотря на то количество рекордов, которые он установил. Сейчас мы понимаем, какие грузы перевозились нм этом самолете, это энергетическое оборудование, это моногрузы сверхтяжелые. Я считаю, что в дальнейшем будет необходимость в этих перевозках, – говорит пилот.

Как привлечь не менее €500 млн, на предприятии еще не знают. Уверены, что это должен быть международный проект, поэтому Мрію будут отстраивать всем миром. Пилот Дмитрий Антонов предполагает: чтобы не использовать государственные средства, нужно создать инвестиционный фонд и привлечь всех поклонников авиации. Пока не озвучивают антоновцы, и сколько времени нужно для постройки самолета. Ведь основные работы планируется начать только после победы Украины.