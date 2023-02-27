В Хмельницком прогремели взрывы — ОВА
Подтверждено
Ночью 27 февраля в Хмельницком прогремело два взрыва с разницей в 20 минут.
Информацию подтвердил глава ОГА Сергей Гамалий.
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По данным местных Telegram-каналов, в Хмельницкой области сработала ПВО.
Напомним, что враг атаковал Хмельницкий 18 февраля. Одна из ракет прилетела в военный объект, а вторая упала рядом — возле остановки общественного транспорта.
В результате теракта ранения получили мужчина и женщина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.