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Факты / Україна

В Хмельницком прогремели взрывы — ОВА

Валентина Чорна, редактор ленты
Подтверждено
Вибухи в Херсоні

Ночью 27 февраля в Хмельницком прогремело два взрыва с разницей в 20 минут.

Информацию подтвердил глава ОГА Сергей Гамалий.

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По данным местных Telegram-каналов, в Хмельницкой области сработала ПВО.

Напомним, что враг атаковал Хмельницкий 18 февраля. Одна из ракет прилетела в военный объект, а вторая упала рядом — возле остановки общественного транспорта.

В результате теракта ранения получили мужчина и женщина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.

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