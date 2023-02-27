Февраль, 27 в 2:06

Ночью 27 февраля в Хмельницком прогремело два взрыва с разницей в 20 минут.

Информацию подтвердил глава ОГА Сергей Гамалий.

Сейчас смотрят

По данным местных Telegram-каналов, в Хмельницкой области сработала ПВО.

Напомним, что враг атаковал Хмельницкий 18 февраля. Одна из ракет прилетела в военный объект, а вторая упала рядом — возле остановки общественного транспорта.

В результате теракта ранения получили мужчина и женщина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 369-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог.