У Хмельницькому пролунав вибух – ОВА
Підтверджено
Вночі 27 лютого у Хмельницькому пролунав вибух.
Інформацію підтвердив очільник ОВА Сергій Гамалій.
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За даними місцевих Telegram-каналів, на Хмельниччині спрацювала ППО.
На території області з 01:30 оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що ворог атакував Хмельницький 18 лютого. Одна з ракет прилетіла у військовий об’єкт, а друга впала поруч – біля зупинки громадського транспорту.
В результаті теракту поранення отримали чоловік і жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 369-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог.