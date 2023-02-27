Лютий, 27 в 2:06

Вночі 27 лютого у Хмельницькому пролунав вибух.

Інформацію підтвердив очільник ОВА Сергій Гамалій.

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За даними місцевих Telegram-каналів, на Хмельниччині спрацювала ППО.

На території області з 01:30 оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що ворог атакував Хмельницький 18 лютого. Одна з ракет прилетіла у військовий об’єкт, а друга впала поруч – біля зупинки громадського транспорту.

В результаті теракту поранення отримали чоловік і жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 369-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог.