Февраль, 27 в 13:02

У россиян по состоянию на 24 февраля был достаточный боекомплект для нанесения ракетного удара по Украине, но этого не произошло. Если в ближайшие дни не будет удара, то это будет означать, что идет накопление средств поражения.

Об этом рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.

По его словам, Россия получает или уже полностью получила третью партию иранских ударных дронов.

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— Но смутил один момент. Ударная группа Shahed-131/136 — это пять дронов, а применено было сегодня ночью 14, из которых сбили 11. То есть… куда подевался один Shahed? Остался в блоке незапущенным? Потерялся в Полесье? Или его вовсе не было, поскольку это остатки второй партии? — отмечает эксперт Александр Коваленко.

Он считает, если ночной удар — это остатки второй партии, то до получения первых дронов третьей партии беспилотники на вес золота.

Эксперт также напомнил, что иранские дроны Россия использует как элемент обнаружения нашей ПВО.

— Командование российских оккупационных войск накапливает максимально возможный боекомплект либо для нанесения максимально сильного удара по Украине, либо для оказания максимальной поддержки некой операции российских гибридов на новом участке боевых действий, в частности в Молдове. Других причин быть не может, — отмечает обозреватель группы Информационное сопротивление.

По его словам, ночной обстрел Украины дронами, а потом утренняя тревога из-за взлета МиГ-31 может быть реакцией оккупантов на то, что они в результате инцидента остались без самолета радиолокационного обнаружения А-50У.

Эксперт называет немощным ответом России ночной налет дронов, но это при условии, что в ближайшие 24 ч не произойдет ракетный удар.