Февраль, 28 в 21:02

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США сообщил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей, что США и их союзники уже подготовили более 4 тыс. украинских военных.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова американского генерал-лейтенанта Дугласа Симса II, директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов США.

— Коллективная подготовка продолжается по всей Европе и значительно увеличивает украинские объединенные вооруженные организации, всего с января американские военные обучили более 1 тыс. украинцев, доведя общее количество обученных Соединенными Штатами до чуть более 4 тыс.

Американские военные также обучали украинцев работе с ракетной системой ЗРК Patriot в Форт Стилл, штат Оклахома, и генерал Симс объявил, что обучение скоро завершится.

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— Вооруженные силы США скоро завершат обучение и оснащение первой украинской батареи Patriot, — сказал он Комитету.

Это впервые, когда Пентагон уточнил, когда эта подготовка может закончиться.

— Мы уверены, что украинцы будут использовать Patriot с тем же опытом, который они демонстрируют ежедневно, используя свои нынешние средства ПВО, — добавил Дуглас Симс.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что Бельгия организовала для украинских военных учения по применению подводных беспилотных аппаратов, которые вскоре получат ВСУ.