Этой ночью сбиты все четыре дрона Shahed, запущенные РФ — Игнат

Март, 01 в 9:51

Этой ночью РФ запустила четыре дрона-камикадзе типа Shahed, которые успешно уничтожены в Полтавской области Силами противовоздушной обороны, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Трудно сказать, какой была именно цель врага, но то, что уничтожено четыре из четырех Shahed — это факт. То есть повторяется такая же картина, которая была несколько дней назад: с северного направления они запускают эти БПЛА, соответственно, они имеют свои цели, — подчеркнул он.

По его словам, говорить сейчас о каком-то изменении тактики врага только потому, что раньше после дронов враг запускал ракеты, не приходится.

— Тактика как была, так и есть: идут пуски ракет, работает вражеская авиация, меняются временные промежутки, время суток, количество барражирующих боеприпасов и крылатых ракет и т.п. Поэтому то, что происходит сейчас, нельзя назвать чем-то новым… Просто мы об этом чаще говорим, потому что каждый уже стал по-своему экспертом в этой области, поскольку от этого зависит наше будущее. Вопрос в том — сколько сил и средств осталось, чтобы наносить воздушные, дальнобойные удары высокоточным оружием, — подытожил Игнат.

Ранее в командовании Воздушных сил сообщили, что в ночь с 28 февраля на 1 марта РФ атаковала Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Все четыре уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.