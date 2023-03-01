Цієї ночі збито усі чотири дрони Shahed, запущені РФ – Ігнат

Березень, 01 в 9:51

Цієї ночі РФ запустила чотири дрони-камікадзе типу Shahed, які успішно знищено у Полтавській області Силами протиповітряної оборони, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

– Важко сказати, якою була саме ціль ворога, але те, що знищено чотири з чотирьох Shahed – це факт. Тобто повторюється така ж картина, яка була кілька днів тому: з північного напрямку вони запускають ці БПЛА, відповідно, вони мають свої цілі, – наголосив він.

За його словами, говорити наразі про якусь зміну тактики ворога тільки тому, що раніше після дронів ворог запускав ракети, не доводиться.

– Тактика як була, так і є: йдуть пуски ракет, працює ворожа авіація, змінюються часові проміжки, пора доби, кількість баражуючих боєприпасів і крилатих ракет тощо. Тому те, що відбувається зараз, не можна назвати чимось новим… Просто ми про це частіше говоримо, бо кожний вже став по-своєму експертом у цій галузі, оскільки від цього залежить наше майбутнє. Питання в тому – скільки сил та засобів залишилося, щоб завдавати повітряних, далекобійних ударів високоточною зброєю, – підсумував Ігнат.

Раніше у командуванні Повітряних сил повідомили, що у ніч з 28 лютого на 1 березня РФ атакувала Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed. Усі чотири знищено силами та засобами протиповітряної оборони.