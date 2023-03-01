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Факты / Україна

Планировали массовую драку на Дарнице: в Киеве задержали двух администраторов ЧВК Редан

Илья Нежигай, редактор ленты
Планировали массовую драку на Дарнице: в Киеве задержали двух администраторов ЧВК Редан

Полиция задержала двух администраторов каналов субкультуры Редан, которые планировали организовать драку подростков в Дарницком районе Киева.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, правоохранителям удалось установить, что на днях в Дарницком районе столицы возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения и их оппонентов.

Чтобы предупредить конфликт и драку полицейские оперативно установили организаторов встречи — администраторов групп в социальной сети.

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Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для сторонников субкультуры, которая пришла в Украину из России и 14-летний парень администратор другой группы в Telegram-канале, который призвал сверстников к конфликтной встрече, рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.

Правоохранители провели с подростками и их родителями профилактические беседы и заблокировали каналы, в которых распространялась информация о встрече представителей субкультуры.

В полиции считают, что искусственное распространение такого движения является попыткой российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и втянуть подростков в противоправную деятельность.

С начала февраля это не первый случай провоцирования массовых драк среди подростков в Украине. Новая молодежная субкультура пришла к нам из России в начале этого года и направлена на использование детей для дестабилизации внутренней ситуации в государстве. Родителям стоит уделять больше внимания увлечениям и интересам детей, чтобы предупредить участие ребенка в пропагандистских мероприятиях, добавил правоохранитель.

В видео, которое распространила нацполиция, оба человека, которые называют себя администраторами указанных Telegram каналов, признают, что их группы имели название, связанное с молодежной субкультурой ЧВК Редан.

Напомним, украинская полиция в течение последних дней задержала сотни детей в разных городах страны — это подростки, которые стали жертвами манипуляторов из России.

Факты ICTV рассказывали, что такое субкультура Редан, и чего от нее можно ожидать.

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ЧВК Редан — это российская ИПСО для дестабилизации ситуации в Украине — Нацполиция

Фото: Скриншот из видео / Нацполиция

Источник: Нацполиция
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