Березень, 01 в 18:02

Поліція затримала двох адміністраторів каналів субкультури Редан, які планували організувати бійку підлітків у Дарницькому районі Києва.

Як повідомили у пресслужбі столичної поліції, правоохоронцям вдалось встановити, що днями у Дарницькому районі столиці біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків неформального руху та їхніх опонентів.

Аби попередити конфлікт і бійку поліцейські оперативно встановили організаторів зустрічі – адміністраторів груп у соціальній мережі.

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– Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, яка прийшла до України з Росії, та 14-річний хлопець – адміністратор іншої групи у Telegram-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі, – розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.

Правоохоронці провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди та заблокували канали, у яких поширювалася інформація про зустріч представників субкультури.

У поліції вважають, що штучне поширення такого руху є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.

– Від початку лютого це не перший випадок провокування масових бійок серед підлітків в Україні. Нова молодіжна субкультура прийшла до нас із Росії на початку цього року та спрямована на використання дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в державі. Батькам варто приділяти більше уваги захопленням та інтересам дітей, аби попередити участь дитини у пропагандистських заходах, – додав правоохоронець.

У відео, яке поширила нацполіція, обидві особи, які називають себе адміністраторами зазначених Telegram каналів, визнають, що їх групи мали назву, пов’язану з молодіжною субкультурою ПВК Редан.

Нагадаємо, українська поліція протягом останніх днів затримала сотні дітей у різних містах країни – це підлітки, які стали жертвами маніпуляторів із Росії.

Факти ICTV розповідали, що таке субкультура Редан, та чого від неї можна очікувати.

Фото: Зняток з відео / Нацполіція