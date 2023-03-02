Март, 02 в 16:08

Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, удержав энергосистему в течение всей зимы в условиях массированных атак на объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время выступления на форуме Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата (P-TECC) в Загребе.

— На сегодня мы имеем профицит в энергосистеме. Это дает нам ощущение, что мы действительно выиграли эту энергетическую битву, — сказал он.

По его словам, Украина уже готовится к будущим испытаниям, в частности следующего отопительного сезона. Одной из ключевых краткосрочных задач в этом направлении является децентрализация генерации.

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— Достичь этой цели нам помогут газовые турбины, которые должны быть установлены в разных регионах страны, где есть дефицит генерирующих мощностей. Мы уже работаем над этим вопросом с нашими американскими партнерами, — отметил министр.

Он добавил, что еще одним механизмом достижения целей децентрализации станет развитие возобновляемых источников энергии — солнечной и ветровой генерации. Также предполагается модернизация системы передачи электроэнергии, поврежденной в результате российских атак.

Галущенко отметил, что в среднесрочной перспективе Украина будет развивать и безуглеродную атомную генерацию, которая в этом отопительном сезоне сыграла ключевую роль.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19 день подряд и пока не прогнозируется.