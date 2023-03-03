Материалы уже у следствия: черный ящик из авиакатастрофы в Броварах расшифровали во Франции

Март, 03 в 16:03

Черный ящик, который обнаружили на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах, расшифровали во Франции, его материалы уже передали следствию.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Для меня лично это большая трагедия. Я потерял друзей в этой катастрофе. К сожалению, погибли и люди, которые были, соответственно, в этом месте, в это время, дети. Продолжается расследование. Черный ящик был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается, я так же, как и вы, хочу дождаться результатов и увидеть аргументированные ответы на ряд вопросов, – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что пока нет публичной информации на этот счет.

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– Я так же, как и вы, жду результатов следствия. Думаю, что они будут где-то в ближайшее время. Там действительно уже большая работа проделана, есть такие ясные результаты технического состояния вертолета, есть все материалы из черного ящика, они сохранены, качественны. То есть следствие продолжает прорабатывать уже детали, и думаю, что в ближайшее время получим результат, — сказал глава правительства.

Напомним, утром 18 января в Броварах произошла авиакатастрофа. Вертолет, на борту которого было руководство МВД, упал на детский сад.

В результате авиакатастрофы погибли глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович.

Всего в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе один ребенок.