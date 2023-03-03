Матеріали вже у слідства: чорну скриньку з авіакатастрофи у Броварах розшифрували у Франції

Березень, 03 в 16:03

Чорну скриньку, яку виявили на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах, розшифрували у Франції. Її матеріали вже передали слідству.

Про це під час пресконференції у Києві заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Для мене особисто це велика трагедія. Я втратив друзів у цій катастрофі. На жаль, загинули і люди, які були, відповідно, в цьому місці, в цей час, діти. Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань, – розповів Шмигаль.

Він зауважив, що наразі немає публічної інформації з цього приводу.

Зараз дивляться

– Я так само, як і ви, чекаю результатів слідства. Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі, і думаю, що найближчим часом отримаємо результат, – сказав глава уряду.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах сталася авіакатастрофа. Гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС, упав на дитячий садочок.

Внаслідок авіакатастрофи загинули глава МВС Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович.

Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, зокрема одна дитина.